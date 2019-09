Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neulingen - Pkw-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Enzkreis (ots)

Leichte Verletzungen zog sich eine 19-jährige Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der Kreisstraße 4531 zu. Die junge Frau war auf der Kreisstraße in Richtung Neulingen Gröbrichen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter. Auf einem landwirtschaftlichen Weg kippte der Pkw um und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Die Freiwillige Feuerwehr Neulingen war mit einem Fahrzeug und sechs Mann vor Ort. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

