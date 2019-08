Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Geschwindigkeitsüberwachung, 4 Thüringer Kradfahrer durchfahren den Messbereich gleich dreimal.

Goslar (ots)

Braunlage. Die Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Goslar führte auf Grund der schweren Motorradunfälle in der jüngsten Vergangenheit am gestrigen Sonntag, 25.08.2019, zwischen 09.00 und 18.20 Uhr, bei sonnigem Wetter, starkem Ausflugsverkehr und hohem Motorradaufkommen eine Geschwindigkeitsüberwachung in beide Richtungen bei der ausschließlich für Kräder geltenden 70 km/h-Regelung am Gefahrenpunkt B 4, Kesselberg, durch.

Dabei mussten insgesamt 165 durch Motorradfahrer begangene Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden, davon 77 im Verwarngeld- und 88 im Verkehrsordnungswidrigkeitenbereich.

Auf insgesamt 24 Fahrzeugführer kommt ein Fahrverbot zu.

Berichtenswert ist insbesondere das Verhalten einer Gruppe von vier aus Mühlhausen/Thüringen stammenden Motorradfahrern im Alter von 18 bis 27 Jahren, gegen die ein gesondertes Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gemäß § 315 d StGB eingeleitet wurde.

Sie lieferten sich auf der Strecke ein Rennen und waren zwischen 14.10 und 14.20 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit gemeinsam durch die Messstelle gefahren, erreichten hierbei übrigens den an diesem Tag gemessenen Spitzenwert von 165 km/h, und hatten dabei den ausgelösten Blitz wahrgenommen.

Daraufhin kehrten sie auf der Suche nach der Messstelle zurück und durchfuhren sie erneut mit unangepasster Geschwindigkeit, konnten sie aber nicht ausmachen. Das wiederholten sie anschließend - warum auch immer - noch einmal und konnten schließlich beim vierten Versuch von den Kollegen angehalten werden.

Die Thüringer staunten nicht schlecht, als ihnen die Beamten die Eröffnung des entsprechenden Strafverfahrens eröffneten. Ihre Führerscheine wurden an Ort und Stelle beschlagnahmt und sie mussten ihre Maschinen vor Ort abstellen.

Sie mussten in der Folge Angehörige und Freunde informieren, die sie und ihre Maschinen abholten. Die Messbeamten wussten zu berichten, dass sich die vier Thüringer deutliche Worte anhören mussten, die wir an dieser Stelle so nicht wiedergeben möchten.

Wir weisen darauf hin, dass Geschwindigkeitsüberwachungen dieser Art auch zukünftig im Bereich der Polizeiinspektion Goslar durchgeführt werden.

Siemers, KHK

