Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Anwohner schließen Einbrecher in Garage ein

Duisburg (ots)

Aufmerksame Anwohner haben am Sonntagabend (24. November, 23 Uhr) einen Einbrecher in einer Garage eingeschlossen und die Polizei alarmiert. Die Zeugen hatten in einem Hinterhof der Julius-Birk-Straße laute Geräusche gehört und nachgesehen. Sie beobachteten, wie ein Unbekannter zunächst versuchte über eine Mauer zu klettern und sich beim Anblick der Anwohner in eine Garage zurückzog. Als die Polizei eintraf, war der 28-Jährige direkt geständig. Er erzählte, dass er über Zäune und Garagendächer geklettert sei, um etwas aus einer Garage zu stehlen. Nach der Identitätsfeststellung auf der Wache durfte der Einbrecher mit einer Anzeige im Gepäck wieder nach Hause gehen. (jg)

