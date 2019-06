FW-WRN: TH_1_B: Hydraulikschlauch platzt auf Autobahn 1

Freiwillige Feuerwehr Werne

Um 10:50 Uhr wurde der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem Einsatz auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Köln alarmiert. Bei einem Schwertransport war durch einen technischen Defekt am Tieflader eines Dortmunder Abrissunternehmens ein Hydraulikschlauch geplatzt und hatte für eine ca. 200 Meter lange Ölspur auf der Beschleunigungsspur in Fahrtrichtung Köln gesorgt. In Absprache mit der Autobahnpolizei unterstützte die Feuerwehr bei den Sicherungsmaßnahmen gegen den fließenden Verkehr und sperrte schließlich die Auffahrt Hamm / Bockum-Hövel für die Dauer der Reinigungsarbeiten.

Die Feuerwehr streute die Ölspur mit einem Ölbindemittel ab und nahm das verunreinigte Medium wieder auf. Gegen 11:45 konnte die Sperrung aufgehoben und die Einsatzstelle fünf Minuten später an die Autobahnpolizei übergeben werden. Im Einsatz waren 12 Einsatzkräfte des Löschzug Mitte mit drei Fahrzeugen.

Die Sperrung der Auffahrt dauerte ca. eine halbe Stunde, die beiden Fahrspuren in Richtung Köln mussten nicht gesperrt werden, so dass es nicht zu nennenswerten Behinderungen im fließenden Verkehr kam.

