FW Ratingen: Brand in Küche endet glimpflich

Ratingen-Süd, Zieglerstrasse, 19:21 Uhr, 26.10.2019

Mit dem Schrecken davon kamen die Bewohner einer Erdgeschosswohnung auf der Zieglerstraße in Ratingen-Süd. Am frühen Samstagabend riefen sie die Feuerwehr zu Hilfe, da in einem Backofen Feuer ausgebrochen war. Die Küche füllte sich schnell mit Brandrauch.

Das Ehepaar reagierte besonnen und richtig: nach dem Verlassen der Wohnung alarmierten sie über den Notruf 112 die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte entfernten die verkohlten Speisen und das defekte Küchengerät, anschließend wurde die Wohnung belüftet. Parallel wurden die Bewohner durch den Rettungsdienst untersucht. Beide blieben unverletzt, ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Nachdem im gesamten Gebäude auch keine gefährlichen Konzentrationen des giftigen Brandgases Kohlenmonoxid festgestellt wurden, konnte das Ehepaar in die Wohnung zurückkehren.

Durch die besonnene Vorgehensweise blieb es bei einem großen Schreck am Samstagabend.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzugs Mitte der Feuerwehr Ratingen, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus sowie der Polizei.

