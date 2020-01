Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Wohnungseinbruch: Täter entkommen mit Schmuck

Holzwickede (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (09.01.2020) zwischen 14.45 Uhr und 18.20 Uhr in eine Doppelhaushälfte in der Louvierstraße in Holzwickede eingebrochen, indem sie die Terrassentür aufgehebelt haben. Aus dem Schlafzimmer entwendeten sie Gold- und Silberschmuck im Wert eines vierstelligen Betrags.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell