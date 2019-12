Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Dienstag, 17. Dezember, um 16.30 Uhr auf der Kamener Straße, in Höhe der Einmündung zur Weetfelder Straße. Ein 23 Jahre alter VW Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten, als eine 22-jährige VW Fahrerin auf das Heck ihres Vordermannes auffuhr. Dieser wurde durch den Aufprall leicht verletzt, musste aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka fünftausendachthundert Euro. (av)

