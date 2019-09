FW-Lohmar: Zwei parallele Einsätze fordern die Feuerwehr Lohmar

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lohmar

Am heutigen Samstag haben zwei parallele Einsätze die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lohmar gefordert.

Zunächst wurde die Wehrführung gegen 12:30 zu einer Baustelle an der Hauptstraße in Lohmar-Ort gerufen. Dort war ein Gerüst durch den Wind in eine bedrohliche Schräglage geraten und drohte auf die Hauptstraße zu stürzen.

Der nachgeforderte Löschzug Lohmar sicherte das Gerüst mit der Drehleiter und baute dieses soweit zurück, bis keine weitere Gefahr mehr drohte. Die Hauptstraße musste für die Dauer der Arbeiten voll gesperrt werden.

Noch während die Einsatzkräfte an der Hauptstraße beschäftigt waren, wurde im Ortsteil Wahlscheid eine Rauchentwicklung in einem Fachwerkhaus gemeldet. Als die ersten Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Peter Völkerath vor Ort eintrafen, bestätigte sich diese Meldung.

Im Rahmen der weiteren Erkundung ermittelten die Einsatzkräfte ein Feuer in einer der Wände als Ursache. Nachdem die Wand von einem Trupp unter Atemschutz geöffnet wurde, konnte das Feuer gelöscht werden.

Nach rund zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte aus Scheiderhöhe und Wahlscheid sowie die IuK-Einheit den Einsatz beenden.

