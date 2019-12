Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gartenlaube

Hamm-Mitte (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 15. Dezember, 10 Uhr und Dienstag, 17. Dezember, 12.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Gartenlaube an der Eschenallee. Der oder die unbekannten Eindringlinge schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Objekt gelangen zu können. Angaben zur Tatbeute konnten bislang nicht erlangt werden. Wer Angaben zu verdächtigen Wahrnehmungen machen kann, möge sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 melden. (es)

