Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallzeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag, 16. Dezember, gegen 22.40 Uhr, auf der Straße Am Tibaum. Ein 29-jähriger Mann aus Hamm fuhr mit seinem BMW auf der Straße in Richtung Herringen. In einer Kurve soll dem BMW-Fahrer im Gegenverkehr ein Transporter mit eingeschalteten Nebelscheinwerfern entgegengekommen sein, welcher sich auf der falschen Fahrspur befand. Der 29-Jährige wich nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 zu melden.(je)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell