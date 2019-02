Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Meerbusch-Lank-Latum/Eschweiler (ots)

In der Nacht zum Dienstag (26.02.) war eine Werkstatt an der Robert-Bosch-Straße in Lank-Latum Ziel von Einbrechern. Unbekannte hatten gegen 4:00 Uhr, am frühen Dienstagmorgen, gewaltsam das Eingangstor geöffnet. Anschließend brachen sie Container auf, in denen Reifen und Felgen gelagert waren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei luden die Täter dann das Diebesgut in einen grauen VW Multivan, der dort zur Reparatur abgestellt war, und entwendeten diesen. Das Auto wurde im Laufe der darauf folgenden Stunden in Eschweiler entdeckt und sichergestellt. Die Täter hatten bereits das Weite gesucht. Wer Hinweise geben kann oder zur Tatzeit noch ein weiteres verdächtiges Fahrzeug gesehen hat, wird um einen Anruf beim Kriminalkommissariat 14, in Neuss, gebeten. Telefon: 02131 300-0.

