Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Online-Käufer um sechsstellige Summe geprellt - Polizei nimmt mutmaßliche Betrüger fest

Dormagen, Köln (ots)

Nach vielen Monaten intensiver Arbeit einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe bei der Polizei im Rhein-Kreis Neuss, gelang der Kripo am Dienstag (26.2.) die Festnahme von zwei tatverdächtigen Betrügern. Die 47 und 45 Jahre alten Männer, mit Wohnsitz in Köln, stehen im Verdacht, mehrere hundert Online-Käufer, mittels sogenannter "Fake-Shops", geprellt zu haben. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf knapp 500.000 Euro.

Die betrügerischen "Geschäftsmänner" hatten, mit offiziellem Firmensitz in Dormagen und später in Köln, Waren im Internet angeboten und die Bezahlung per Vorkasse auf Konten überweisen lassen, die sie zuvor mit gefälschten Ausweisen eröffnet hatten. Ein Versand der Waren erfolgte in der überwiegenden Zahl der Fälle nicht. Als die Geprellten Anzeige erstatteten, waren die verantwortlichen Online-Händler bereits mit dem betrügerisch erlangten Geld abgetaucht.

Ermittlungen führten letztlich auf die Spur der nun festgenommenen Tatverdächtigen. Bei Durchsuchungen konnte die Polizei am Dienstag (26.2.) zudem unterschiedlichste Waren im Wert von vermutlich mehreren hunderttausend Euro sicherstellen, die die Verdächtigen zuvor bei Großhändlern bestellt, jedoch nie bezahlt hatten.

Die Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

