Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tätlicher Angriff auf einen Polizeibeamten auf Wangerooge - Einleitung diverser Verfahren gegen 30-jährigen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, den 14.08.2019, erhielt die Polizeistation Wangerooge gegen 01.43 Uhr Kenntnis von einer Ruhestörung. Eine männliche Person sollte demnach Personen in der Bahnhofstraße beleidigen und gegen Türen treten. Der eingesetzte Polizeibeamte traf auf einen 30-jährigen Mann, der offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand und verwirrt war. Der Mann zeigte sich zunächst kooperativ, im weiteren Verlauf bedrohte er den Polizeibeamten jedoch massiv und griff diesen an. Der Einsatz von Pfefferspray zeigte bei dem Angreifer keine Wirkung. Daraufhin gab der Polizeibeamte einen Signalschuss in der Bahnhofstraße in die Luft ab. In der Folge konnte der Angreifer mit Unterstützung eines weiter eintreffenden Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffes gegen Polizeibeamte und Beleidigung ein. Der Polizeibeamte blieb unverletzt. Der 30-jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

