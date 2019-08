Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht im Wangerland - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 13.08.2019, gegen 10:58 Uhr kam es im Wangerland, Zum Hafen, in Höhe der dortigen Therme zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bisher unbekannte Verkehrsteilnehmerin geriet vermutlich, weil sie abgelenkt war, mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Nähere Angaben liegen nicht vor.

Der entgegenkommende 49-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Nissan musste nach rechts ausweichen und prallte in der Folge gegen die Bordsteinkante. Außerdem berührten sich die jeweils linken Außenspiegel. Es entstand Sachschaden.

Die Unfallverursacherin entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten mit der Polizei Jever unter der Rufnummer 04461 9211-0 Kontakt aufzunehmen.

