Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 49-jährige Fahrradfahrerin wurde am Sonntag, gegen 13.35 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Lippestraße schwer verletzt. Die Frau war mit einer Gruppe weiterer Fahrradfahrer unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor die 49-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau verblieb in stationärer Behandlung. Der von der Fahrradfahrerin getragene Fahrradhelm sorgte dafür, dass es nicht zu noch gravierenden Verletzungen kam. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Lippestraße für den Fahrzeugverkehr vorübergehend voll gesperrt. Sachschaden ist nicht entstanden.(as)

