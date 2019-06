Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub am Hinterausgang des Hauptbahnhofs - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Ein 55-Jähriger aus Lauenburg (Schleswig-Holstein) ist am frühen Sonntagmorgen (2. Juni) im Bereich des Bahnhofsausgangs West Opfer eines Raubdeliktes geworden. Nach bisherigen Erkenntnissen saß der Leidtragende zwischen 4 und 5 Uhr mit zwei ihm unbekannten, männlichen Personen in der Nähe des Ausgangsbereichs an der Unionstraße Thyssen. Unvermittelt wurde der Mittfünfziger von diesen plötzlich mit Schlägen traktiert. Nachdem sich die Unbekannten entfernt hatten, stellte er fest, dass sein Mobiltelefon, Bargeld sowie persönliche Dokumente entwendet worden waren. Der Mann aus Norddeutschland meldete die Tat erst gegen etwa 8.30 Uhr auf der Kriminalwache. Durch den Angriff wurde er leicht verletzt. Da bislang keinerlei Angaben zu den beiden Fremden gemacht werden können, ist die Polizei dringend auf Zeugenaussagen angewiesen. Diese werden erbeten unter der Telefonnummer 916 - 0. (es)

