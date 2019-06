Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 23-Jährige wurde am Samstag, gegen 15.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße schwer verletzt. Die Fahrzeugführerin kam mit einem BMW aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Mercedes Sprinter mit Anhänger. Der BMW überschlug sich und kam nach zirka 20 Meter auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sie verblieb stationär. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt. Der Sachschaden beträgt etwa 28000 Euro. (as)

