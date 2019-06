Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei leicht Verletzte bei Auffahrunfall

Hamm-Pelkum (ots)

Eine 24-jährige Renault-Fahrerin und ihre 15 und 16 Jahre alten Mitfahrerinnen wurden bei einem Verkehrsunfall am Freitag, dem 31. Mai, auf der Kamener Straße in Höhe Auf dem Daberg leicht verletzt. Als die Fahrerin gegen 22.10 Uhr aufgrund eines querenden Tieres abbremste, fuhr der nachfolgende 80-jährige VW-Fahrer auf. Der Schaden an den Fahrzeugen wurde auf insgesamt etwa 3.000 Euro geschätzt. (fa)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell