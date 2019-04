Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Wildbad - Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Calw (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 29-jähriger Motorradfahrer am Samstagmittag bei einem Sturz auf der Calmbacher Straße zu. Der Biker war gegen 13.15 Uhr in Richtung Calmbach unterwegs. Am Ortsausgang stieß er infolge eines Fahrfehlers gegen den Randstein und stürzte. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in eine Klinik gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell