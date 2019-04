Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw- Unter Quad begraben worden

Calw (ots)

Ein 23-jähriger Quad-Fahrer hat am Sonntagmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann war von Ottenbronn in Richtung Hirsau unterwegs, als er beim Abbiegen in einen Waldweg ins Kippen geriet, von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und unter seinem Fahrzeug begraben wurde. Die Feuerwehren Calw und Hirsau, die mit 26 Kräften vor Ort waren, mussten ihn mit schwerem Gerät bergen. Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Fahrbahn war bis gegen 14 Uhr gesperrt.

