POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch und Einbruchsversuch am Wochenende

Mühlacker (ots)

Einen vollendeten und einen versuchten Einbruch hat am Wochenende das Polizeirevier Mühlacker aufgenommen.

Von Freitag auf Samstag gelang es bislang unbekannten Tätern sich gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude einer Firma in der Lienzinger Straße zu verschaffen. Im Innern wurden mehrere Büro- und Werkstatttüren aufgebrochen und insgesamt acht Laptops, ein PC-Rechner und zwei Navigationsgeräte gestohlen. Aus dem Werkstattbereich wurden verschiedene motorisierte Gartenarbeitsgeräte sowie eine größere Metallkiste entwendet. Der angerichtete Gebäude- und Diebstahlsschaden wird auf insgesamt 20.000 Euro geschätzt. An einem Wohnanwesen hingegen gescheitert sind offenbar Täter von Samstag auf Sonntag in Großglattbach. Hier wurde in der Vaihinger Straße versucht, die zur Straßenseite gelegene Hauseingangstüre aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Wer zu den Sachverhalten sachdienliche Hinweise machen kann, wendet sich bitte an das rund um die Uhr erreichbare Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0.

