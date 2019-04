Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Calw-Hirsau- Zwei Straftäter aus dem Zentrum für Psychiatrie flüchtig Kripo bittet Bevölkerung um Vorsicht und Mithilfe

Calw (ots)

Am Mittwochabend überwältigten vier Strafgefangene im Zentrum für Psychiatrie- Abteilung für forensische Suchttherapie- in Calw-Hirsau einen Pfleger und eine Pflegerin und sperrten sie in einen Raum ein. Danach flüchteten sie. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die vier Männer waren im Rahmen eines Maßregelvollzugs in der Klinik unterbracht und müssen mehrjährige Haftstrafen verbüßen. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers konnten die Flüchtigen im Bereich des Bahnhofs Calw-Hirsau festgestellt werden. Während zwei der Männer festgenommen werden konnten, gelang einem 23-Jährigen und einem 41-Jährigen die Flucht. Trotz weiterer ausgedehnter Suchmaßnahmen konnten die Beiden noch nicht gefasst werden.

Zeugen, die vor diesem Hintergrund verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich von diesen Personen fernzuhalten und umgehend die Polizei unter 110 zu verständigen.

Hier die Links zur Öffentlichkeitsfahndung:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-karlsruhe-calw-fluechtiger-strafgefangener/

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-karlsruhe-calw-fluechtiger-straftaeter/

