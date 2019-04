Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unfall unter Beteiligung einer Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Straßenbahn kam es Mittwochnachmittag auf der Karlsruher Rheinstraße, bei dem der Unfallverursacher glücklicherweise nur leicht verletzt wurde.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 69 Jahre alter Fahrzeugführer mit seinem VW-Transporter gegen 15:34 Uhr die Rheinstraße stadteinwärts. In Höhe der Nuitstraße wollte der Rentner verbotener Weise nach links abbiegen und kollidierte mit der in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Der Mann wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der Straßenbahn sowie am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 14.000 Euro.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell