2 Männer wieder festgenommen, 2 weiter flüchtig

Am 10.04.2019, gg. 22.05 Uhr, überwältigten 4 Strafgefangene im ZfP mit einfacher körperlicher Gewalt einen Pfleger und eine Pflegerin und sperrten sie in einen Raum ein. Danach gelangten die 4 Personen aus der Einrichtung und gingen flüchtig. Nach Bekanntwerden des Sachverhaltes leitete die Polizei eine Großfahndung unter Hinzuziehung von Personenspürhunden und einem Polizeihubschrauber ein. Im Zuge der Fahndung konnten zwei der Männer, 32 und 35 Jahre alt, im Bereich des Bahnhofs Calw-Hirsau festgestellt und festgenommen werden. Ein 23jähriger und ein 41jähriger befinden sich noch auf der Flucht. Die Flüchtenden sitzen wegen Raubstraftaten im ZfP ein. Der 41jährige Mann ist Deutscher, er ist 179 cm groß, hat eine sportlich/athletische Figur, grau-grüne Augen, hat eine Glatze und einen Drei-Tage-Bart. Er trägt einen schwarzen Kapuzenpulli und eine schwarze Trainingshose. Der 23jährige ist Deutscher, 176 cm groß, schlanke Figur, blonder Vollbart, blonde kurze, nach hinten gekämmte Haare. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover und eine dunkle Hose. Eine polizeiliche Öffentlichkeitsfahndung wird vorbereitet, die Fahndungsmaßnahmen dauer an.

