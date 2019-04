Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Radfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 31-jähriger Radfahrer wurde am Dienstag gegen 12.15 Uhr an der Nördlichen Hildapromenade/Kochstraße beim Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Der Zweiradfahrer missachtete offenbar die Vorfahrt der 28-jährigen Autofahrerin, stürzte und zog sich eine Schulterverletzung zu. Per Rettungsdienst kam er zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 2.200 Euro.

