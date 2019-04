Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend wurde ein 18-jähriger Motorradfahrer schwer und seine 17-jährige Sozia leicht verletzt. Der Motorradfahrer war gegen 21.40 Uhr auf der Linkenheimer Landstraße stadtauswärts unterwegs. Von der Tankstelle in Höhe Bocksdornweg wollte ein 49-Jähriger mit seinem Pkw auf die Linkeneimer Landstraße, ebenfalls stadtauswärts fahren. Hierbei übersah er das Motorrad und stieß mit diesem zusammen. Fahrer und Sozia stürzten hierbei. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 7000 Euro geschätzt.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell