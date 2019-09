Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand einer Garage

Wohnhaus in Fluterschen

Fluterschen (Kreis Altenkirchen) (ots)

Am 19.09.2019, gegen 20:30 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle in Montabaur ein Brand einer Garage mit angrenzendem Wohnhaus in Fluterschen gemeldet. Bei Eintreffen der Polizeibeamten der Polizeiinspektion Altenkirchen stand die Garage bereits im Vollbrand. Das Feuer hatte auf das Wohnhaus übergegriffen.

Die eingesetzte Feuerwehren hatten bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Trotzdem wurde die Garage vollständig zerstört sowie das obere Stockwerk und der Dachstuhl des Wohnhauses erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Das Wohnhaus ist zunächst nicht mehr bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Zur Bewältigung des Einsatzes waren 60 Kräfte der Feuerwehr, 6 Rettungsassistenten sowie 2 Beamte der PI Altenkirchen eingesetzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-9460

www.polizei.rlp.de/pi.altenkirchen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell