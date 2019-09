Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Diebstahl eines Rasenmähers

Bild-Infos

Download

Kirchen (ots)

Aus einer Garage am Hardtkopf Sportplatz wurde ein Rasenmäher der Marke Sabo gestohlen. Die Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden. Der Diebstahl wurde am vergangenen Donnerstag bemerkt und kann auch schon einige Wochen zurückliegen. Es handelt sich um einen auffälligen Rasenmäher aus der Profilinie. Die Grundfarbe ist grün und der Tank ist an den Führungsholmen angebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell