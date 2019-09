Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand eines Unterstandes in Altenkirchen

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Heute gegen 15:15 Uhr wurde durch Spaziergänger der Brand eines Unterstandes in der Straße "Heuweg" in Altenkirchen gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der gesamte Unterstand komplett in Flammen. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Altenkirchen, welche mit 15 Kräften im Einsatz war, in kurzer Zeit gelöscht werden. Ein Übergreifen des Brandes wurde verhindert. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe mehrerer Tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.

