POL-OE: 26-Jähriger bei Rotlichtfahrt und unter Drogeneinfluss erwischt

Lennestadt (ots) - Aufgrund einer Rotlichtfahrt hielten Polizeibeamte einen 26-Jährigen an, der mit einem Mercedes am Sonntagmorgen (25. November) gegen 8.45 Uhr die Hundemstraße in Altenhundem in Richtung Kirchhundem befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Pupillen des Fahrers vergrößert waren und deutlich verlangsamt auf Lichteinfall reagierten. Daraufhin führten sie einen freiwilligen Drogentest durch, der positiv auf Cannabis ausfiel. Die Polizei nahm den 26-Jährigen auf die Polizeiwache Lennestadt mit, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Die Beamten stellten den Führerschein sicher, untersagten die Weiterfahrt und schrieben eine entsprechende Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell