POL-OE: Fahrzeug gegen Baum geprallt

57462 Olpe, Rother Stein (ots) - Am Freitagnachmittag gegen 15:16 Uhr befuhr eine 18jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die K 18 von der B 55 in Richtung Fahlenscheid. In einer Rechtskurve kam ihr PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte anschließend auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen einen Baum. Bei dem Aufprall wurde die Fahrzeugführerin schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell