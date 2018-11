POL-OE: Lkw-Fahrer ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Attendorn (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Polizeibeamte am Donnerstag (22. November) gegen 15 Uhr auf der L 512 in Fahrtrichtung Sondern einen Lkw-Fahrer an. Dieser konnte keinen gültigen Führerschein vorweisen. Zudem vernahmen die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft und forderten ihn zu einem freiwilligen Alkoholtest auf, den er verweigerte. Daraufhin brachten die Polizisten den 32-Jährigen zur Polizeiwache Attendorn, auf der eine angeordnete Blutprobe entnommen wurde. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Lkw-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm bereits entzogen. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige und untersagten die Weiterfahrt.

