POL-OE: 18-Jähriger verletzt sich leicht bei Verkehrsunfall

Finnentrop (ots) - Gestern Nacht (22. November) gegen 23 Uhr befuhr ein 18-Jähriger Ford-Fahrer die L 239 aus Attendorn kommend in Richtung Finnentrop-Heggen. Am Ende einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses fuhr zunächst in den Gegenverkehr und blieb anschließend im angrenzenden Straßengraben liegen. Nach eigenen Angaben war der 18-Jährige sehr müde und verlor vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus in Attendorn gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell