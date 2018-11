POL-OE: Wohnungseinbruch in Maumke - Täter stehlen Bargeld

Lennestadt (ots) - Am Donnerstagmorgen (22. November) zwischen 10 und 10.30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter im Fuchsweg in Maumke in einem Zweifamilienhaus eine Wohnungstür auf und durchsuchten die gesamte Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter eine vierstellige Summe an Bargeld und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Es entstand ein geringer Sachschaden an der Tür. Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell