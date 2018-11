POL-OE: Unfallflucht: Zeugenhinweise führen zum Verursacher

Finnentrop (ots) - Am Samstagabend (24. November) gegen 19.20 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Mercedes-Fahrer mit einem Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis sehr langsam und unsicher die Bamenohler Straße in Fahrtrichtung Lenhausen befuhr. Zudem beobachteten sie, wie der Fahrer zwei am Fahrbahnrand parkende Autos touchierte, nicht anhielt und seine Fahrt fortsetzte. Da die Zeugen sich das Kennzeichen merkten, führten sofort durchgeführte Fahndungsmaßnahmen zu einem schnellen Erfolg: Die Polizei konnte den 51-jährigen Fahrer in Balve antreffen. Die Ermittlungen ergaben, dass der angetroffene Fahrer auch der Unfallverursacher war. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest wies ein positives Ergebnis aus. An den beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

