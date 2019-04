Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 06.04.2019 - 07.04.2019, 10:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Sachbeschädigung an einem Pkw - Ort: 38239 Salzgitter, Eisenhüttenstraße, Parkplatz VW Werk. Zeit: Freitag, 05.04.2019, 21:00 Uhr - Samstag, 06.04.2019, 06:05 Uhr. Hergang: Böse Überraschung zum Ende einer Nachtschicht. Als der 45-jährige Nutzer eines Pkw VW zu seinem über Nacht auf dem Werksparkplatz abgestellten Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass die beiden Reifen der linken Fahrzeugseite luftleer waren. Augenscheinlich war auch nur der Pkw des Mannes tatbetroffen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an einem Grabstein, Störung der Totenruhe - Ort: 38228 Salzgitter Lesse, Friedhof. Zeit: Freitag, 05.04.2019, 15:00 Uhr - Samstag, 06.04.2019, 12:00 Uhr. Hergang: Als am Samstag Mittag eine 76-jährige Salzgitteranerin die Grabstelle ihres verstorbenen Mannes pflegen wollte, musste sie feststellen, dass durch bislang unbekannte Täter eine betonähnliche Substanz auf den Marmorgrabstein aufgebracht worden war. Die Grabstelle sei am Nachmittag des Vortages noch ordentlich gewesen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe ein und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall, Fahren ohne Fahrerlaubnis - Ort: 38228 Salzgitter, Theodor-Heuss-Straße, Parkplatz eines Supermarktes. Zeit: Samstag, 06.04.2019, 07:50 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Salzgitter mit der Aufnahme eines "einfachen Parkplatzremplers" beauftragt. An der Verkehrsunfallörtlichkeit stellte sich der aufzunehmende Verkehrsunfall jedoch anders dar, als erwartet. Ein unfallbeteiligter Pkw Hyundai lag komplett auf der Beifahrerseite. Auch die Fahrerseite sowie das Dach dieses Pkw wiesen starke Unfallschäden auf. Der zweite unfallbeteiligte Pkw, ein Ford, befand sich ordnungsgemäß in einer Parkbox abgestellt. An diesem Pkw waren Schäden im Heckbereich erkennbar. Zunächst gab sich ein 18-jähriger Mann mit Wohnort aus Salzgitter als Unfallverursacher zu erkennen. Er erklärte, dass er in seinem Ford rückwärts aus einer Parkbox ausfahren wollte, als er den parkenden Hyundai übersah, in dessen Fahrerseite fuhr, diesen dadurch gegen einen Bordstein schob, woraufhin dieser um- und gegen einen neben dem Parkplatz stehenden Baum kippte. Der geschilderte Unfallhergang passte mit den vor Ort festgestellten Spuren und Schäden tatsächlich überein - allerdings meldete sich ein Zeuge, der eine junge Frau am Steuer des Ford gesehen haben wollte. Und tatsächlich wurde vor Ort schließlich eingeräumt, dass der 18-jährige Mann seine 23-jährigen Bekannte mit Wohnort im Landkreis Peine "ans Steuer ließ", wohl wissend, dass diese noch gar keinen Führerschein hat. An dem genannten Hyundai entstand Totalschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Ford war weiter fahrbereit. Die Gesamtschadenshöhe wird auf knapp 10000 Euro angenommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurden gegen die beteiligten Personen mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Fahrradfahrers - Ort: 38226 Salzgitter, Martin-Luther-Straße / Berliner Straße. Zeit: Samstag, 06.04.2019, 15:30 Uhr. Hergang: Zur genannten Zeit befuhr ein 65-jähriger Mann mit Wohnort in Salzgitter auf einem Fahrrad die Berliner Straße, in Richtung Ludwig-Erhard-Straße. Für seine Fahrt nutzte er allerdings den Radweg auf der falschen Fahrbahnseite. Davon überrascht, und zusätzlich durch einen falschparkenden Transporter in der Sicht beeinträchtigt, erkannte ein 52-jähriger Salzgitteraner, der in einem Pkw Fiat unterwegs war und von der Martin-Luther-Straße in die Berliner Straße einbiegen wollte, den Radfahrer zu spät. Es kam zu einem Zusammenstoß, der Radfahrer stürzte. Bei der Verkehrsunfallaufnahme klagte der Radfahrer über Schmerzen an seinem Knie. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Sowohl am Fahrrad, wie auch am Pkw, entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 1000 Euro.

