Verkehrsunfallflucht

Zeit: 05.04.2019, 20:35 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Ludwig-Gercke-Straße, Höhe 23

Hergang: Am 05.02.2019, gegen 20:35 Uhr, kam es in der Ludwig-Gercke-Straße in Salzgitter-Bad zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mazda 5 touchierte mit seinem Aussenspiegel einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Dabei wurde der Unfallverursacher von einem unbeteiligten Zeugen beobachtet und verständigte die Polizei. Der 78-jährige Unfallverursacher wurde von den eingesetzten Beamten aufgesucht und zum Unfall befragt. Es stellte sich heraus, dass er dachte es sei kein Schaden entstanden. Ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde durch die Beamten eingeleitet.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei weiblichen Personen

Zeit: 07.04.2019, 03:37 Uhr

Ort: 38259 Salzgitter, Braunschweiger Straße 108,dortige Bar

Hergang: Zwischen zwei weiblichen Personen kam es in einer Bar in der Braunschweiger Straße zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf zogen sich die beiden Personen an den Haaren. Dadurch klagten die Frauen über leichte Kopfschmerzen. Beide erstatten Strafanzeige wegen Körperverletzung.

