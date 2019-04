Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 07. April 2019

Wolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Streitigkeiten in Gaststätte enden in gegenseitigen Straftaten

Wolfenbüttel, Kornmarkt, 06.04.2019, 16:55 Uhr - 17:55 Uhr

Streitigkeiten zwischen zwei alkoholisierten, männlichen Personen in einer Wolfenbütteler Gastwirtschaft am Kornmarkt endeten am frühen Samstagabend mit gegenseitig begangenen Straftaten. Nachdem zunächst der 45-jährige Beschuldigte seinem 54-jährigen Kontrahenten mit der Faust in das Gesicht schlug, revanchierte sich dieser eine Stunde später mit Beleidigungen und ausgesprochenen Bedrohungen. Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung einerseits und Beleidigung und Bedrohung andererseits eingeleitet.

Angeblicher Flohmarktsammler entwendet Schmuck und Bargeld aus Wohnung

Wolfenbüttel, Mancinusweg, 05.04.2019, 10:00 Uhr - 10:30 Uhr

Am Freitagvormittag wurden einer 80-jährigen Bewohnerin eines Hauses im Mancinusweg Schmuck und Bargeld entwendet. Zuvor hatte eine männliche Person geklingelt, sich als Flohmarktsammler vorgestellt und um Einlass zur Besichtigung potentieller Kaufgegenstände gebeten. Mit einem Vorwand begab sich die Person in das Obergeschoss, wo der Schmuck und 1500,- EUR Bargeld entwendet wurden. Danach verließ die Person unerkannt das Haus und flüchtete. Die männliche Person kann wie folgt beschrieben werden: ca. 160 cm groß, mittleres Alter, westeuropäisches Aussehen/hellhäutig, sächsischer Dialekt, schwarze Haare, bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzer Jacke, schwarz/ weißen Schuhen und schwarzer Mütze. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Verkehrslage:

Kreisstraße 20: Pkw kommt von Fahrbahn ab

K 20 zwischen Remlingen und Klein Vahlberg, 06.04.2019, 10:00 Uhr

Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchfuhr ein 66-jähriger Fahrzeugführer aus Wolfenbüttel mit seinem Pkw zwischen den Ortschaften Remlingen und Klein Vahlberg eine Rechtskurve, kam dort von der Fahrbahn ab und beschädigte zwei Verkehrszeichen. Nachdem dieser einen Feldweg und einen Straßengraben durchfahren hatte, setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Der Fahrzeugführer konnte jedoch ermittelt werden. Dem geistig und körperlich stark beeinträchtigten Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde der Führerschein sichergestellt und diverse Strafverfahren eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000,- EUR geschätzt.

