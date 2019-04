Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 05.04.2019 - 06.04.2019, 10:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Ladendiebstahl - Ort: 38226 Salzgitter, In den Blumentriften, Bekleidungsgeschäft. Zeit: Freitag, 05.04.2019, 19:15 Uhr. Hergang: Ein Angestellter eines Bekleidungsgeschäftes verständigte die Polizei in Salzgitter, nachdem er eine Frau bei einem Ladendiebstahl beobachtet hatte. Die eingesetzten Polizeibeamten/-Innen staunten nicht schlecht, als die 34-jährige Frau aus Salzgitter mehrere Schichten von Kleidungsgegenständen ablegte, die sie zuvor in der Filiale einfach über ihre eigene Kleidung übergezogen hatte. So kam ein "Bekleidungsberg" an Diebesgut in einem Wert von über 350,- Euro zusammen. Gegen die Frau wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Diebstahl aus Transporter - Ort: 38239 Salzgitter Thiede, Sammifeld. Zeit: Donnerstag, 04.04.2019, 17:00 Uhr - Freitag, 05.04.2019, 06:00 Uhr. Hergang: Im genannten Zeitraum wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Seitenscheibe eines in der Straße Sammifeld geparkten Ford Transporters eingeschlagen. Durch die zerstörte Scheibe hindurch gelang es dem Täter, die Schiebetür des Transporters zu öffnen. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Täter dann mehrere höherwertige Werkzeuge und Baumaschinen. Die Polizei bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Ort: 38226 Salzgitter, Marienbruchstraße. Zeit: Freitag, 05.04.2019, 10:50 Uhr. Hergang: Eine Zeugin meldete sich bei der Polizei, nachdem sie zur genannten Zeit beobachtet hatte, wie ein Pkw Mercedes beim Ausparken einen daneben geparkten Pkw Audi streifte und beschädigte. Der Audi, der einer 56-jährigen Frau aus Lüneburg gehört, wurde hierbei am hinteren Stoßfänger zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 500,- Euro angenommen. Bei dem Verursacher des Verkehrsunfalls handelte es sich um einen 82-jährigen Salzgitteraner. Bei seiner Befragung durch eine Polizeistreife erklärte der Mann, den Unfall in der Marienbruchstraße nicht bemerkt zu haben. Er hätte sich aber sehr wohl über die Beschädigung entlang der Beifahrerseite seines Mercedes gewundert. Dem Mann wurden die Einleitung eines Verkehrsunfallaufnahmeverfahrens und der Tatvorwurf der Verkehrsunfallflucht eröffnet.

Verkehrsunfallflucht - Ort: 38226 Salzgitter, Kranichdamm. Zeit: Donnerstag, 04.04.2019, 16:00 Uhr - Freitag, 05.04.2019, 12:00 Uhr. Hergang: Im genannten Zeitraum wurde der schwarze Pkw Ford einer 38-jährigen Frau mit Wohnsitz in Salzgitter beschädigt. Nachdem die Frau ihren Pkw am Donnerstag Nachmittag unbeschädigt und ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Straße Kranichdamm abgestellt hatte, musste sie am Freitag Mittag entlang der Beifahrerseite, im Bereich der Radkästen, deutliche Lackbeschädigungen feststellen. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 500,- Euro angenommen. Ein Verursacher hatte sich nicht zu erkennen gegeben. Die Polizei bittet daher Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

