Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 6. April 2019

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruchdiebstahl in zwei Baucontainer Donnerstag, 04.04.2019, 16:30 Uhr, bis Freitag, 05.04.2019, 06:20 Uhr

Im angegebenen Zeitraum brachen unbekannte Täter zwei, auf einer Baustelle an der Straße Am Rehmanger in Wolfenbüttel, abgestellte Baucontainer auf und entwendeten aus den Containern Werkzeug im Wert von ca. 5000 Euro. Hinweise: 05331 / 933-0

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht Freitag, dem 05.04.2019, 11:35 Uhr

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein Fahrzeugführer mit seinem Lkw beim "Rückwärtsfahren" gegen eine an der Langen Herzogstraße aufgestellte Straßenlaterne und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Verkehrsunfallort, obwohl er den Zusammenstoß nach Angaben von Zeugen bemerkt haben soll. An der Straßenlaterne entstand Sachschaden. Ermittlungen zu dem Fahrzeugführer dauern an.

