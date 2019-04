Polizei Salzgitter

Tatverdächtige nach Vandalismus in Schulen in Salzgitter-Lebenstedt ermittelt

Wie bereits berichtet, kam es in der Nacht von Samstag, 30.03.2019, auf Sonntag, 31.03.2019, zu Sachbeschädigungen / Vandalismus an vier Schulen im Gebiet von Salzgitter Lebenstedt. Nach intensiven Ermittlungen der Polizei in Salzgitter konnte jetzt eine Gruppe von sechs bis acht Tatverdächtigen aus Salzgitter im Alter zwischen 13 und 15 Jahren ermittelt werden. Ihnen werden zumindest die Taten an drei Schulen zur Last gelegt. Als Motiv gaben die Tatverdächtigen an, aus "Langeweile" gehandelt zu haben. Zur entstandenen Schadenshöhe können noch keine näheren Angaben gemacht werden, er dürfte sich jedoch im mittelern vierstelleigen Bereich bewegen. Die Ermittlungen dauern an.

