Zeugen zu einer Körperverletzung / Bedrohung mit Messer gesucht

Bereits am Sonntag, 31.03.2019, gegen 17:15 Uhr, war es in Salzgitter-Bad, Wallgraben, zu einer Körperverletzung und einer Bedrohung zum Nachteil eines 25-jährigen Mannes gekommen. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hatte sich der 25-Jährige über ein unflätiges Verhalten eines Jugendlichen beschwert. Dieser habe sich in einer größeren Gruppe von Jugendlichen am Ereignisort aufgehalten. Plötzlich sei er aggressiv und lautstark auf das spätere Opfer zugegangen, habe ihn verbal bedroht und es sei dann zu einer Rangelei zwischen dem unbekannten Jugendlichen und dem Opfer gekommen. Im weiteren Verlauf habe der Jugendliche plötzlich ein Taschenmesser aus seiner Bauch-tasche gezogen und den 25-Jährigen auch hiermit bedroht. Der Täter habe dann vermutlich fliehen wollen, konnte aber durch den 25-Jährigen und einem Zeugen kurzfristig daran gehindert werden. Nun habe der Unbekannte den Hals des Opfers ergriffen und auch zugedrückt. Im Anschluss habe der jugendliche Täter tatsächlich die Flucht ergreifen können und er sei zusammen mit der Gruppe in Richtung Schützenplatz geflüchtet. Beschreibung des Täters: männlich, sehr jugendliches Aussehen, hager, dunkle Haare. Er trug ein dunkles Base-Cap, war bekleidet mit einem beige- oder goldfarbenen Pullover und mit einer dunklen Jacke sowie mit einer Jeans-Hose. Er führte eine schwarze Bauchtasche über der Schulter getragen mit, sprach gebrochen deutsch und hatte ein südländisches Erscheinungsbild. Die Polizei in Salzgitter Bad sucht nun weitere Zeugen oder aber auch Hinweise zum Tatverdächtigen. (Tel.: 05341 / 8250)

