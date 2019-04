Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.04.2019

Peine (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, um 09:25 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung der Polizei einen 55- jährigen PKW- Fahrer aus Peine in der Peiner Straße in Stederdorf. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wird nun eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt. Die Weiterfahrt wurde dem Peiner untersagt.

