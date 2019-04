Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 4. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Ahlum: Einbruchsversuch in Sportheim Ahlum

Dienstag, 02.04.2019, 23:30 Uhr, bis Mittwoch, 03.04.2019, 13:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten bislang unbekannte Täter die Tür zum Sportheim Ahlum, Wolfenbütteler Straße, aufzuhebeln. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch offensichtlich, so dass kein Eindringen in das Sportheim erfolgt ist. Der an der Tür entstandene Sachschaden wird auf rund 100,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer mit 1,1 Promille Alkohol im Blut

Mittwoch, 03.04.2019, gegen 14:25 Uhr

Eine Streife der Polizei Wolfenbüttel kontrollierte am frühen Mittwochnachmittag einen Autofahrer, der mit seinem Auto auf der Ludwig-Richter-Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle des 67-jährigen Fahrers stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung fest. Diese Vermutung wurde auch durch einen Alkoholtest bestätigt. Der Wert betrug 1,1 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst, der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt. Der 67-Jährige hat zudem ein Strafverfahren zu erwarten.

Kreisgebiet: weitere Geschwindigkeitskontrollen

Mittwoch, 03.04.2019

Auch am Mittwoch kontrollierten Beamte der Polizei Wolfenbüttel an verschiedenen Stellen im Kreisgebiet die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit durch die Verkehrsteilnehmer. So wurden Geschwindigkeitsmessungen mit der Laserpistole auf der Bundes-straße 82 im Bereich Schöppenstedt und auch im Bereich von Schladen vorgenommen. Im Bereich von Cremlingen fanden Geschwindigkeitsmessungen mittels der Laserpistole auf der Kreisstraße 140 statt. Im Ergebnis wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 69 Fahrzeugen kontrolliert. Hiervon waren 22 zu schnell unterwegs, wobei der Schnellste 35 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der Messstellen passierte. Die Fahrer haben ein Verwarn- oder ein Bußgeld zu zahlen.

