POL-FR: Rheinfelden: Autofahrerin übersieht Radfahrer - ein Leichtverletzter

Mit ihrem VW Golf befuhr am Montagmorgen gegen 06.15 Uhr eine 52 Jahre alte Frau die Kleinbachstraße aus Richtung Rheinfelden in Fahrtrichtung Birlin-Mühle. Als sie auf der Höhe der Anton-Winterlin-Straße war, kam von rechts ein vorfahrtsberechtigter 47 Jahre alter Rennrad Fahrer. Die Vorfahrt des Radfahrers wurde von der Frau missachtet und es kam daraufhin zum Zusammenstoß. Dabei zog sich der Radfahrer Prellungen sowie eine Schnittwunde im Gesicht zu. Er wurde vom DRK versorgt. Die Golf-Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Das Rennrad wurde im Ganzen zerstört, mit einem Sachschaden von ebenfalls 1000 Euro.

