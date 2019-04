Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Alkoholisierte Autofahrerin prallt gegen Baum - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine stark alkoholisierte Autofahrerin ist am Montagabend in Weil am Rhein von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Durch die ausgelösten Airbags verletzte sich die Frau im Gesicht und am Arm leicht. Gegen 18:45 Uhr war die 55-jährige mit ihrem BMW aus einem Grundstück auf die Alte Straße eingefahren. Dabei geriet sie nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein gerade entgegenkommendes Auto musste deshalb voll abbremsen. Dadurch erschrocken zog die Frau ihren Wagen nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Weitere Autofahrer mussten deswegen ihre Fahrzeuge stoppen. Über zwei Promille ergab eine Alkoholüberprüfung bei der Frau. Sie musste mit zur Blutprobe, ihr Führerschein wurde einbehalten.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell