POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.04.2019

Papiertonne brannte

Am Donnerstag, gegen 00:30 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache eine Papiertonne in der Oberger Hauptstraße in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Trotzdem wurden zwei weitere Abfalltonnen beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 600 Euro.

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein PKW geführt

Am Mittwoch, um 16:25 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung einen 26- jährigen Vechelder, welcher mit seinem PKW die Ostrandstraße in Peine befuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest bestätigte diesen Verdacht. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Vechelder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fußgängerin beim Ausparken übersehen

Am Mittwoch, um 17:05 Uhr, ereignete sich in der Bodelschwinghstraße in Vechelde ein Verkehrsunfall. Ein 57- jähriger PKW- Fahrer aus Vechelde übersah beim Ausparken aus einer Parklücke, eine sich hinter seinem PKW befindende 96- jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Seniorin leicht verletzt wurde. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

