Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.04.2019

Peine (ots)

Brand in Tiefgarage

Am Mittwoch, gegen 09:10 Uhr, wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einer Tiefgarage im Windmühlenwall in Peine informiert. Nach ersten Erkenntnissen war in einem Abstellraum in der Tiefgarage aus noch unbekannten Gründen ein Brand ausgebrochen. Mehrere sich in der Tiefgarage befindende PKW wurden durch den entstandenen Ruß beschädigt. Für die Zeit des Einsatzes musste der Marktplatz abgesperrt werden. Diverse Rettungsfahrzeuge waren vor Ort.

Bei dem Brand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Am Gebäude entstand Sachschaden. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, welche einige Zeit in Anspruch nehmen werden.

