Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 03.04.2019

Peine (ots)

Zeugen zu Sachbeschädigungen in Oelerse gesucht

Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Spielplatz" Ecke "Uetzer Straße" in Oelerse zu mehreren Sachbeschädigungen. Vermutlich durch eine Personengruppe, welche sich auf dem Heimweg von einer Feierlichkeit im angrenzenden Wohngebiet befand, wurden von einem Hausdach mehrere Dachziegel abgenommen. Zwei Dachziegel wurden durch die bislang unbekannten Personen auf die Straße geworfen und zerstört, ein Dachziegel wurde in die Fensterscheibe eines Wohnhauses geworfen, welche dadurch beschädigt wurde. Des Weiteren wurde der Grundstückszaun sowie daran befindliche Plakate beschädigt. Zu einer Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen, Telefon 05176/ 976740, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell