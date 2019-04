Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 04.04.2019

Peine (ots)

Nachtrag zu: Brand in Tiefgarage

Wie berichtet, kam es am Mittwoch, gegen 09:10 Uhr, zu einem Brandausbruch in einem Abstellraum in einer Tiefgarage im Windmühlenwall in Peine. Am heutigen Donnerstag haben die Brandermittler der Polizei ihre Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Der Einsatz eines Brandsachverständigen wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angeregt. Während des Brandes befanden sich insgesamt neun PKWs in der Tiefgarage, welche durch die entstandenen Rauchgase beschädigt wurden.

Eine Person erlitt durch eingeatmete Rauchgase leichte Verletzungen.

Nach einer ersten Schätzung dürfte der entstandene Sachschaden in einer Höhe von mehreren 100.000 Euro liegen.

